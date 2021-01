Víctor Rodríguez, experto en materia de derechos humanos: Nuevo juicio a Ricardo Martinelli es revivir un muerto

El aval para realizar un segundo juicio al expresidente Ricardo Martinelli por parte de las magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, Yiles Pittí y Donaji Arosemena, es volver a someterlo a un "calvario", en el cual será juzgado con pruebas ilícitas.

Versión impresa

Víctor Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, con sedes en Costa Rica, Colombia, México y Ginebra, Suiza, en donde opera la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió que las magistradas ignoraron totalmente que muchas de las pruebas para un nuevo juicio a Martinelli, "son inconvencionales".

"Cuando vienen estas magistradas y tiran para atrás todo, e indican que hay que hacer un nuevo juicio, ignoran totalmente que muchas de las pruebas para hacer un nuevo juicio a Martinelli, ya habían sido declaradas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias como inconvencionales, es decir, que no son aceptadas dentro de los estándares de los tratados, eso es como "revivir un muerto".

Las declaraciones de Rodríguez se dan luego de conocer que dos de las magistradas del Tribunal de Apelaciones ignoraron e incumplieron las decisiones del Grupo de Trabajo de la ONU, que declaró arbitraria la detención del expresidente de la República.

El experto indicó que quien resentirá la decisión adoptada por estas dos magistradas será la cancillería de Panamá, que deberá dar la cara internacionalmente por el país, esto aunque el acto violatorio haya sido cometido por las funcionarias judiciales.

"Hay un tema de división de poderes, y es por eso que internacionalmente se condena generalmente al Estado, no importa si la viola violación la cometió la fiscalía, la Policía, la jueza o un magistrado, y eso es lo que yo digo, estas funcionarias han hecho incurrir en responsabilidad al Estado de Panamá", expresó.

El presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos enfatizó que ellos no están defendiendo al expresidente Martinelli, sino el estado de derecho.

22

de junio de este año, se agendó la fecha para el segundo juicio al expresidente de la República. 24

de enero del año pasado, la cancillería le comunicó a Yiles Pittí la decisión de la ONU.

"Nosotros como institución, no es que estamos defendiendo a Ricardo Martinelli, sino que estamos defendiendo el estado de derecho, lo estamos defendiendo no solo en Panamá, sino en otros muchos países, a través de casos emblemáticos, como este un estándar hemisférico ejemplarizante para que las cosas cambien y se apliquen los tratados", explicó.

VEA TAMBIÉN: Importación de vacunas contra la covid-19 no requerirá de registro sanitario

De forma clara, Rodríguez señaló que para esto ellos como institución realizan cursos de capacitación, algo que no lo hacen en abstracto, sino que documentan casos como el del expresidente.

"No es que el caso de Ricardo Martinelli sea un caso de preferencia por ser expresidente, sino que la pregunta que nosotros nos hacemos, es que ¿si esto se lo hacen a un expresidente, qué no le puede pasar a un pobre ciudadano sin recursos económicos, sin medios políticos para poderse defender, o sea, queda totalmente en el olvido", puntualizó. Estos casos llenos de violaciones, según el experto, dejan algunas lecciones a aprender.

"Casos como este dejan lecciones aprendidas, en Panamá con Martinelli creo que hay un tema de formación jurídica en las facultades de derecho, donde no les están explicando que los tratados son derecho interno, que los tratados de derechos humanos no son solo para aplicarlos internacionalmente, sino que hay que aplicarlos en el expediente junto con el Código Penal, el Procesal Penal, etc.", dijo el jurista.