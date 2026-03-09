Proliferación

Ahora todo el mundo quiere hacer un “reality”. No es malo tener más opciones de entretenimiento, pero hay que hacer producciones de calidad, una cosa bien pensada y no algo para simplemente generar interacciones. No sé qué tanto pueda ofrecer el proyecto de “El Colega” en Colón... No dudo del talento de la provincia, me preocupa el formato que están proponiendo.



¿Jurado?

Siguen alimentando los desvaríos de la “influencer”. ¿Qué cara o criterio tiene ella para ser jurado en un “casting”? Además, me parece que hay conflicto de interés porque cómo es posible que ella misma va a influir para escoger a su propia competencia. Me molesta que este personaje esté como si nada y sin ninguna consecuencia por sus actos.



Delirios

El unicornio se cree el centro del universo solo porque sus excompañeros de “reality” hablan de él cuando los entrevistan. ¿De quién es la culpa? “Mijito” fue usted quien dejó una mala impresión en ellos porque cuando lo han mencionado es porque se han sincerado sobre con qué residente de la casa no tuvieron una buena relación. Ni a mí me cae bien...

