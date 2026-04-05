Mentira no dijo...

Me encanta cuando algunos farsanduleros tienen la boca llena de razón. Esta vez Daluna tiró su facto y claro, sospecho que a más de una que dice darse “baño de pueblo” cuando va a la Avenida B le cayó la piedra. La mejor parte fue cuando las llamó “pendejas”. Todavía no ha salido ninguna ofendida por allí, sin embargo, dudo que lo hagan para no quedar en evidencia.

Calladita

Milka Rodríguez no ha dicho ni esta boca es mía. Antes no se le podía mencionar porque de una vez hacía su comunicado a la Nación, pero ahora que lo amerita se mantiene en silencio. Por ahí dicen que “el que calla otorga”. Katie Caicedo, por su parte, solo lanzó acusaciones y no dijo más nada. Me molesta cuando el contexto de las polémicas viene por separado.

No podré dormir

Van a poner al dueño del taller a subir y bajar escaleras. Aún no se sabe qué tipo de proceso va a presentar Robin Durán, aunque parece muy decidido. Yo espero que nos mantenga al tanto, que pronto se tome el tiempo para darnos esos detalles y por supuesto, que en la medida que se le permita, cuente cómo avanza el proceso porque el chisme se cuenta completo.





