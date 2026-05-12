Nadie los quiere

¡Qué emoción! Volvieron los veteranos. Porque nada dice ‘temporada fresca y renovada’ como reciclar a los mismos de hace 5 años. Es como ponerle ruedas a un dinosaurio y decir que es un auto eléctrico. Los veteranos regresaron para “darle experiencia” al programa. Traducción: para que los nuevos se vean rápidos y los viejos parezcan estatuas con camiseta ajustada.

Bendito sea el ‘prompt’

El día que la inteligencia artificial (IA) pueda cobrar contratos publicitarios mejor que ellas, se van a quedar sin trabajo. Mientras tanto, sigan subiendo sus versiones sintéticas. Total, ya nadie distingue en la “farsandula” entre lo real y “fake”. ¿Tan mal están tus fotos reales que tuvieron que contratar a una IA para que les haga “fan cam” de “diosa del estadio”?



Solo él cree ser el primero

Está emocionadísimo porque TikTok le activó la monetización y dice que es el primero en Panamá. “Mijito”, qué lindo que te lo creas. Mientras tanto, media docena de panameños llevan meses sacando sus dólares y ni siquiera lo gritan en “stories”. Pero claro, si no lo gritas en 4K con música épica, no cuenta. Para la próxima investigue ante de decir “soy el primero”.

