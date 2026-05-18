'Algo se estaban metiendo’

Gracias, Barceló, por recordarnos que el verdadero peligro público no son las drogas… sino la gente que abre la boca sin haberla conectado antes al cerebro. Tú sí que eres una sustancia controlada: deberías venir con receta y advertencia. No es la primera vez que anda de lengüilargo y siempre se excusa de que es humor o que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Éxito

¡Felicidades, Liz Grimaldo! De Panamá a HBO Max con “Lucy es el 7”, protagonizando y haciendo doble papel (Lucy y Lucas, el chico de la “boyband”). Mientras tanto, algunos “farsanduleros” que se autoproclaman “actores de redes” siguen haciendo “lives” de 3 “viewers” y audiciones en “stories”. ¡Tú sí que pasaste el “casting” de la vida real!

¡Enhorabuena!

¡Felicidades!

El calvo tuvo una boda tan secreta que ni siquiera los medios de comunicación se enteraron a tiempo. Muchas no se lo esperaban, guardaban la esperanza de que el “mijito” fuera “soltero eterno por Panamá”, pero de repente ya está casado. ¿Qué vamos a hacer con las “viudas emocionales”? ¡Abrazos a ti y a Ioana! Que vengan muchos años de violines y pistas de baile.