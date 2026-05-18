La cantante y actriz Elizabeth Grimaldo protagoniza la serie musical "Lucy es el 7".

La serie, que le promete a los espectadores su nueva playlist favorita, se añadió hoy al catálogo de contenido de la plataforma de streaming HBO Max.

"Un sueño, un mundo y un cambio de papeles", se lee en la descripción del tráiler que se publicó en la cuenta de Instagram de la plataforma de streaming.

Grimaldo, por su parte, aseguró que se divirtió mucho dándole vida a Lucy a Lucas. Sí, como lo lees, en la serie su personaje se hace pasar por un chico y se une al grupo de Anthony, que tiene como meta formar un grupo de k-pop.

Lucy, además de estar enamorada de Anthony, tiene una imaginación muy particular y en su universo ve a las personas que la rodean como personajes de anime.

Grimaldo describió esta experiencia como "irrepetible". "(...) Felicidades a todo el equipo", escribió vía Instagram.

"Lucy es el 7", de 10 episodios, es una producción de Puerto Rico y Somos Group.

"(...) Estamos muy contentos con el estreno de esta serie en HBO Max, lo cual confirma la calidad de una producción divertida y de mucho atractivo para una demográfica importante y en un territorio clave", mencionó Luis Villanueva, presidente y CEO de Somos Group.