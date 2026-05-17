Conflicto en Medio Oriente reorganiza producción local

El conflicto en Medio Oriente está teniendo un impacto significativo en Panamá, sobre todo en el sector agropecuario; el aumento en los precios del petróleo y sus derivados ha incrementado los costos de producción de hortalizas en un 40%.

Un alza preocupante para los productores, tomando en cuenta que la demanda del rubro en el país es baja; por tanto, es imposible trasladar el exceso de gastos a los consumidores; de hacerlo, perderían lo invertido.

"La oferta supera la demanda, el precio baja; la demanda supera la oferta, el precio sube; esa es la regla indistintamente del alto costo en los insumos", explicó Augusto Jiménez, miembro de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas.

Mencionó que mientras el barril de petróleo continúe aumentando y a nivel local haya suficiente oferta y poca demanda, los productos se comercializarán a precios accesibles; una buena noticia para la población, pero no para los productores, ya que su objetivo es obtener ganancias a través de la siembra.

Los productores de hortalizas, de continuar la guerra entre Israel e Irán, analizarán la posibilidad de reducir sus cultivos para hacer frente a los altos costos de los insumos.

La industria láctea también se ha visto afectada por esta problemática, pues depende del combustible para movilizar animales y transportar alimentos.

Marcos Ávila, productor de leche de la provincia de Coclé, solicitó a las autoridades incluir al transporte agropecuario en el subsidio al combustible, como sucedió con los vehículos colectivos, selectivos y de carga, a fin de que puedan seguir sufragando los costos de producción mientras se resuelve la disputa internacional.'

30-40

aumento en los insumos.

"El sector agro no ha recibido indemnización pese a que mueve un gran porcentaje de maquinaria a base de combustible", subrayó.

Los insumos, en el sector arrocero, han aumentado un 30% desde que inició el conflicto, lo que podría acrecentar la ecuación y el precio del producto para los consumidores.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha reiterado que se mantiene al tanto de las consecuencias de la guerra y en conversaciones con países como Marruecos y Brasil para adquirir fertilizantes a bajos costos, con el propósito de apoyar a los pequeños productores en defensa de la seguridad alimentaria del país.

Fenómeno de El Niño

La producción local también se prepara para la inminente llegada del fenómeno de El Niño que, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se extenderá hasta finales de año.

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El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, aseguró que colaborarán con los productores en lo que necesiten para lidiar con las variaciones climáticas provocadas por este fenómeno.

"Pensamos en invertir mucho en sistemas de riego; estamos buscando los fondos para invertir en nuevas perforadoras porque estos son fenómenos que todos los años van a pasar", dijo.

El Mida pronostica que la región de Azuero será una de las más afectadas por el clima.