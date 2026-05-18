Eviten bañarse en zonas de cocodrilos, la advertencia de Navarro

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, recomendó a la población evitar los balnearios ubicados en zonas que son hábitats naturales de grandes cocodrilos.

"Lo que pedimos con el tema de los cocodrilos es que eviten bañarse en zonas donde hay ejemplares de gran tamaño y en los hábitats de la vida silvestre", dijo Navarro, quien añadió que se deben evitar lugares como manglares, desembocaduras de ríos y parques nacionales.

Sobre el reciente suceso en el que una persona le arrojó un objeto a un cocodrilo, Navarro recordó que estos animales llegaron primero.

"Tenemos que vivir con seguridad; no le estamos diciendo a nadie que ignore el peligro, por el contrario, lo que pedimos es que seamos inteligentes, cuidadosos, responsables y hábiles al momento de ir a algún lugar. Por ejemplo, a un manglar o al hábitat de un cocodrilo, donde estaban ellos antes que nosotros", expresó.

En ese sentido, el ministro puso como ejemplo al cocodrilo "Tito", quien vive en la isla Coiba (antiguo penal).

"En la estación de Coiba hay un cocodrilo, Tito, que está ahí hace 40 años y todos los que van a la isla saben que está por allí. Hasta ahora hemos evitado tragedias y vamos a seguir evitándolas", apuntó.

Finalmente, el titular de Ambiente añadió que en este momento se está llevando a cabo un censo nacional de cocodrilos y que empezarán a sensibilizar a la población y a las autoridades locales sobre la presencia y manejo de estos animales.