Panamá registra una inflación del 1,1 % en abril de 2026, según un informe del Inec

El índice de precios al consumidor (IPC) en Panamá registró un aumento nacional de 1,1 % durante abril, impulsado principalmente por el encarecimiento del transporte, según el informe mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

En la capital, la inflación se ubicó en 0,9 %, mientras que en las demás áreas urbanas del país alcanzó el 1,2 %. Estas cifras representan el impacto directo del aumento del precio del combustible, que se ha visto presionado por la crisis del Oriente Medio, explicó el Inec.

Por esto, la división de transporte reflejó el mayor impacto, con un alza de 6,2 %. Dentro de esta categoría, la subida más fuerte se dio en “combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal”, que aumentó 22,7 % por el encarecimiento del diésel, la gasolina y los lubricantes.

Por tal motivo, los precios de los combustibles en Panamá se ajustan cada dos semanas. Entre el 15 y el 29 de mayo, la gasolina de 95 octanos se comercializa entre 5,15 y 5,34 dólares por galón, la de 91 octanos entre 4,84 y 5,03 dólares, y el diésel entre 5,01 y 5,20 dólares.

Otros sectores también aportaron al alza del IPC, aunque en menor medida. Entre ellos destacan información y comunicación (0,5 %), vivienda, agua, electricidad y gas (0,4 %), además de salud, recreación, restaurantes y cuidado personal, todos con incrementos de 0,1 %.

En contraste, algunos rubros mostraron descensos. Las bebidas alcohólicas y tabaco bajaron -0,3 %, mientras que las prendas de vestir y calzado, junto con los muebles y artículos del hogar, registraron una disminución de -0,2 %.

El Inec recordó que Panamá cerró el año 2024 con una inflación acumulada de 0,7 % y una interanual de -0,2 %, cifras menores a las de 2023 (1,5 % y 1,9 %) y 2022 (2,1 % y 2,9 %).

Sin embargo, el comportamiento refleja cómo la dependencia del país de los hidrocarburos importados lo hace vulnerable a las tensiones internacionales, especialmente en Oriente Medio, que han elevado los precios del petróleo y repercutido directamente en la economía panameña.