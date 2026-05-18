Enrique Riquelme ya tiene los 187 millones para postularse a la presidencia del Real Madrid, pero

El empresario español Enrique Riquelme, presidente del grupo Cox, declaró este lunes que decidirá "en los próximos dos o tres días" si finalmente se presenta como candidato a las elecciones presidenciales del Real Madrid.

Asimismo, confirmó que sí dispone del aval bancario necesario para levantar su candidatura, durante unas declaraciones a los medios de comunicación en el XV Torneo Solidario de Pádel de Clínica Menorca, celebrado en la Ciudad de la Raqueta de Madrid.

"Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido y sea bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo. En los próximos dos o tres días decidiremos lo que vamos a hacer. Si vamos, será algo que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid en los próximos 10, 15 o 20 años. Espero dar noticias pronto", afirmó.

También desveló que dispone del aval necesario de 187 millones de euros (el 15 por ciento del presupuesto total, que asciende a cerca de 1,200 millones de euros), uno de los requisitos indispensables para presentarse, además de ser socio desde hace al menos veinte años: "Sí, por supuesto. Si no, no estaríamos hablando".

Así, y a la espera de una confirmación oficial, Riquelme vuelve a asegurar, como hace unos días atrás en una carta abierta firmada en su condición de socio número 43,858 del Real Madrid, que cuenta con la "capacidad económica y experiencia financiera" que requiere una entidad como el conjunto blanco.

Riquelme, de 37 años, guarda mucha relación con Latinoamérica por sus negocios. Es un emprendedor pionero en el sector solar con presencia en España y su empresa, Cox, cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Estados Unidos, Oriente Medio y Colombia. Ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático y en el mundo de los negocios se le conoce como el "Rey del Sol".

La pasada semana, el actual mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, convocó elecciones a la presidencia del club y le interpeló de manera indirecta como "ese señor con acento mexicano".

Desde el anuncio de los comicios y según los estatutos del club, cualquier candidato dispone de 10 días de plazo, en este caso hasta el 23 de mayo, para presentar sus respectivas candidaturas.