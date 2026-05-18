Padrino Empresario se moderniza con pagos electrónicos

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) marcó un hito en la historia del programa Padrino Empresario al realizar por primera vez el pago digital de becas a 216 estudiantes de distintas provincias del país, dejando atrás el sistema tradicional de cheques.

El desembolso alcanzó un monto total de $25,160.42, gracias a la alianza estratégica con el Banco Nacional de Panamá.

Las jóvenes Yisell Herrera de 17 años y Madeline Barsallo de 18 fueron parte de este proceso innovador, recibiendo sus becas directamente en la Billetera Electrónica Nacional (BEN) desde la comodidad de sus celulares.

Ambas destacaron que este beneficio no solo les permite cubrir gastos escolares, sino también planificar su futuro académico y profesional.

Asimismo, este proceso innovador fue impulsado por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, como parte de una política de Estado orientada a ampliar las oportunidades para la juventud, especialmente para estudiantes en condición de vulnerabilidad social.

Además, antes de la implementación del sistema de pago, los estudiantes recibieron una capacitación por parte del Banco Nacional de Panamá sobre el uso adecuado de la plataforma digital. En la cual se brindaron herramientas de educación financiera y orientación para administrar el dinero de manera segura.

Por su parte, el coordinador del programa, Roberto Amo, resaltó que este cambio tecnológico pone fin a las largas esperas que generaba el sistema de cheques.

“Hoy, por primera vez en 39 años, modernizamos este sistema a través de la Billetera Electrónica Nacional, garantizando pagos más rápidos, seguros y eficientes”, afirmó.

En 23 meses de gestión, Padrino Empresario ha beneficiado a 873 estudiantes con pasantías laborales en 112 empresas, desembolsando más de $ 1,200,930 en becas.

Con 39 años de trayectoria, el programa ha impactado a más de 30 mil adolescentes, con una inversión acumulada superior a $15 millones.

La modernización del sistema de pagos reafirma el compromiso del Mides con la transparencia y la eficiencia, fortaleciendo la confianza institucional y ofreciendo a la juventud herramientas para combatir la deserción escolar y abrirse paso en el mercado laboral.