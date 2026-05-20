Drama

“Dos mujeres, un camino”... ¿Será? Por el momento, solo son especulaciones, sin embargo, muchos no han podido dormir porque no entienden el estado civil del exrepresentante de Don Bosco. Primero, lo vincularon sentimentalmente con una presentadora de noticias y ahora con una de un programa matutino. Ambas son de la misma corporación.

Reyes de la improvisación

¡Ay padre! El mismo ganador del “reality” “La Mansión del Chiri”, Asaf Torres, lo dijo y en ello estoy de acuerdo: mucha improvisación resta credibilidad. Por lo tanto, no es de extrañar, que haya algo de verdad, en el rumor de que aún no le han pagado a los participantes. Según las redes sociales, hay más deudas que en un grupo de WhatsApp de excompañeros.

Promete

Estos fichajes sí me gustaron: Ñero y Maisa. Con ellos sí podría sonar. Ambos tienen experiencia en danza, actuación y canto, aunque para distintos formatos, y eso los puede beneficiar en sus personificaciones, además, podría ser una garantía de que el espectador podrá disfrutar de una buena actuación. Por el momento, están entre los que pueden dar la talla en la temporada.

