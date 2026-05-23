Otro ‘show’...

Espero que este programa finalmente catapulte la carrera de Anarkelys... La “mijita” ha estado en tantos proyectos televisivos e incluso ha hecho visaje de que finalmente va a despegar, pero pasado el tiempo todo queda en nada. Formó conjunto y firmó contratos. ¿En qué quedó eso? Bueno, ojalá le vaya bien en “Tu Cara Me Suena”. En canto y baile lleva la ventaja.

Para la racha

Los internautas ya tienen a su favorito. Rikiplops es el protagonista de mantener encendidas las rachas. Veremos si en la competencia será igual porque no es lo mismo hacer contenido para las redes sociales que para la televisión. Además, acá hay un nivel más de dificultad, hay baile y canto, es decir, tiene que presentar un “performance” completo, no solo dar risa.

¡Felicidades!

Son nominaciones. Jazzy está compitiendo en la categoría “YoungStard Award” en los premios BET, que reconoce a las personas afroamericanas y de otras minorías étnicas que destacan en el ámbito musical, deportivo y de entretenimiento. La dedicación y su originalidad al entrevistar a las celebridades está rindiendo sus frutos. Esperemos se lleve el premio.