¿Quién dice la verdad?

Bueno, le voy a dar el beneficio de la duda a ambas partes. Aunque con la versión de los “Panatinos” tengo algunas dudas. Ellos dicen que se acreditaron, sin embargo, parece que ignoraron las advertencias de la federación. Si hubiesen seguido las indicaciones se hubiesen evitado el mal rato, además, solo los que tienen derecho de transmisión pueden emitir los partidos.



Disculpe, ¿qué?

Hasta yo me incomodé con la llamada. En esa situación yo no sabría qué hacer, si llorar o reír e incluso creo que ambas. Nathy y el Dr. Gustavo manejaron bien la situación, aunque su compañera fue la que rompió el hielo y salvó el momento con su sentido del humor. Son cosas que no deberían suceder, pero, bueno es televisión en vivo y hay cosas que escapan de su control.

El daño está hecho

Ahora todo lo justifican con lo de la “generación de cristal”. Para algunos el comercial de Ana Lucía Herrera fue “inofensivo” y no comprenden el escándalo. Pero, es porque no están viendo más allá. Comparar a una persona negra con un electrodoméstico me resulta inaudito. El mensaje es ofensivo y refleja estereotipos que contribuyen a la discriminación racial.

