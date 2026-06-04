‘Secreto de amor’

Eso sí que nadie se lo esperaba... No es porque el “Peluche” no tenga derecho, sino porque mantuvo bien guardado el secreto y después de la ruptura mediática que tuvo creímos que no tendría ganas de tener una relación pública. Bueno, nos equivocamos, el “mijito” al parecer encontró a su media naranja y eso tiene a más de una con el corazón roto.



Ridícula

Parece que Italy Mora es la única que puede tener el cabello corto. ¿Cuándo patentó ese estilo? Mínimo ella es Belinda, que impone moda. Ya saben, solo ella puede lucir ese corte, así que las demás vayan viendo cómo resuelven. Como le estaba yendo como piñata en fiesta de cumpleaños salió a justificar su tontería de que ama verlas a todas con ese corte.

Lo último

Sigue el debate del comercial de Ana Lucía Herrera. Están los que opinan que es ofensivo y a los que le resultó inofensivo. A mí en particular, además, de absurdo, me sorprende que algunos “farsanduleros” que forman parte de la comunidad afro justifiquen ese tipo de contenido. Eso es un reflejo de su desconexión cultural. Fue ridículo, tonto, innecesario y sin chiste.

