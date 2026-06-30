Mejor 'nadota'

Ella no quiso el camino difícil de comer saludable y entrenar. Prefirió el atajo quirúrgico. Ahora tiene cara de “influencer” pero cuerpo de… bueno, todavía de “farsandulera” que no hace ejercicio. Invertir en lipopapada y bichectomía en vez de pesas y proteína es como comprar “likes”: te ves mejor por un rato, pero todo el mundo sabe que no te lo ganaste.



¡Horror!

¡Bienvenida a la realidad! El que no la vive no la entiende. El mal rato y la impotencia que vivió “La Tepesita” es el “pan nuestro de cada día” del pueblo. Desafortunadamente la mala atención médica es un tema de arrastre y que se ha normalizado. Esperemos que la situación de su familiar se solucione y que su plataforma ayude de alguna forma a cambiar el panorama.

Enhorabuena

¡Felicidades, Karol! Representar a Panamá en Operación Triunfo USA después de ganar el certamen local “Elegidos por su Chispa” es un logro impresionante. Se nota tu talento y preparación. Tienes voz, presencia y carisma. Mucha fuerza en esta etapa, ¡a seguir brillando! Te deseo lo mejor en Miami y más allá. ¡Vamos Panamá! Estaremos atentos a su participación.

