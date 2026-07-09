Se vale tener secretos

¿No entendí el propósito? Algo está mal con ella o sus estándares son muy altos. Podemos especular sobre las razones, pero mi conclusión será la misma. No le veo la gracia de que haya revelado que le encanta tener citas y que encima de todo las vaya clasificando. Que lo disfrute tanto me hace dudar de que en realidad quiera una relación estable. ¿Qué opinan ustedes?

¡Felicidades!

Karol Wilson va por buen camino. La “mijita” se aseguró un lugar en la Academia y no hay ni que decirle que aproveche la oportunidad porque está muy comprometida con su formación musical y quiere dejar muy en alto a Panamá con su participación en el “reality”. Ella está haciendo el trabajo y nosotros tenemos que apoyarla en las votaciones. ¡Sí se puede!

Así tampoco

Se le cruzaron los cables a Salva Saldaña por la eliminación de Portugal. Se metió en el papel de fanático y me dio la impresión de que quiso dejar mal a su compañera Claudya Carolina durante la transmisión. No fui la única que notó su comportamiento e incluso se notó la incomodidad de su compañera. ¿Qué culpa tenía ella? Para la próxima sea más profesional.