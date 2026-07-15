¿Atrapados?

Con el tira y hala entre la víbora y la “transformers” un poco de hombres de la “farsandula”, especialmente, músicos, y de la política han sido señalados de “curiosos”. ¿Grave? Bueno, a nadie le debería importar sus preferencias sexuales y la fuente tampoco es muy confiable que digamos, sin embargo, el silencio de los involucrados me hace dudar.

Eso...

La justicia falló a su favor. La “Cuchita” no es “Santo de mi devoción”, pero he de reconocer que la “mijita” hizo lo correcto y considero que muchos “farsanduleros” deberían seguir su ejemplo. Ella fue a las instancias correspondientes con ayuda de un profesional en lugar de montarse un “show” en redes sociales esperando que la solución le cayera del cielo.



La ‘influencer’

“Jeremy” se ha estado manejando “bajo perfil”, aunque sigue intentando captar la atención. Creo que la “Mansión” la sepultó y la aversión que sentían los internautas por ella se intensificó tanto que la dejaron en el olvido. Por ahí vi que anda subiendo “videoclips” con reflexiones sobre crecimiento personal y también la han visto regalando “cositas” en la calle.

