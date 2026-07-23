¿Qué es un poco más?

Se retiró temporalmente de las tarimas por un problema de salud… Aunque no abandonó de todo el canto, ya que se unió al coro de una iglesia. Pero, por si las moscas, por $10 te deja ver “un poco más”. “Mijita”, ¿eso es espíritu santo o espíritu OnlyFans? Porque el Espíritu Santo es gratis y este viene con tarifa mensual. ¡Misteriosos caminos de suscripción!

Un vacío legal

Admiro la disciplina de la “Iguana”. Le prohibieron usar sus redes personales y ella, en un acto de respeto absoluto a la sanción, decidió… crear otras. Porque nadie dijo explícitamente “y tampoco puedes tener cuentas alternas, ‘burner’, ‘sockpuppet’ o de tu prima”. Bueno, esperemos que su chistecito no se le convierta en mueca. ¡Ya me la imagino!

Se puso más guapa

Nada como una ruptura para que una mujer brille. Bueno, con Aliah Maurette confirmamos la teoría. La “mijita” ya estaba guapa, pero ahora está empoderada. Traducción: por fin se le ve la cara sin tener que fingir que le gusta esa música de ascensor con letras de WhatsApp. Se nota que ya no sale con el simulacro de cantante porque ahora tiene luz propia.