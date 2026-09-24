​​​​​​ Sí me sonó

Ñero se transformó en el “Divo de Juárez”… o al menos en su primo lejano que llegó tarde al ensayo. Cara sí, alma un poquito no. Los que gritan por “El Urri” bajen el volumen del fanatismo, por favor. No lo hizo mal, pero tampoco fue “Hasta que te conocí” nivel leyenda. Primer lugar de la sexta gala merecido… por esfuerzo y la caída. ¡Felicidades, Ñero!

Que se quede

Qué ironía la de Dímelo Flow, siendo productor musical, su reemplazo JG en "Tu Cara Me Suena" (que ni me gusta) lo superó tanto que ni se notó la diferencia. El panel mejoró sin él. El experto en “flows” perdió el compás en el jurado. Más talento en la silla nueva que en la vieja. ¿Productor de “hits” o de ausencias memorables? El cambio fue el verdadero “hit” total...

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Apaga y vámonos

Ainara Sanz, la reina del “él es el problema, miren mis pruebas”. Mientras K4G llora en el pódcast de la exdiputada que no le dan el divorcio, ella sube evidencias como quien publica “stories” de “brunch”. ¡Qué talento para hacerse la “vistima” eterna! Si el drama fuera un “reality”, ya irían por la temporada 15 y aún no firman papeles. Ya nos tienen hartos.

