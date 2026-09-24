La zona donde convergen la Alcaldía de Las Tablas, la Gobernación de Los Santos, el Registro Público y los Correos Nacionales se convertirá el próximo 12 de octubre en escenario de un simulacro de sismo, el cual pondrá a prueba la capacidad de respuesta y evacuación ante una eventual emergencia.

El ejercicio involucrará no solo a las instituciones públicas ubicadas en este sector, sino también a personas que mantienen pequeños negocios en un pasillo cercano y a una escuela localizada en la parte posterior, con el propósito de recrear un escenario lo más cercano posible a una situación real.

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La actividad será coordinada con diferentes organismos de respuesta, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Cruz Roja y el Ministerio de Salud (Minsa), además de incluir la participación de unidades caninas para desarrollar ejercicios de búsqueda dentro del escenario establecido.

Escenario del simulacro y coordinación preventiva

La simulación tendrá como supuesto que el epicentro del movimiento telúrico se encuentra en el área de la Alcaldía de Las Tablas, por lo que las instituciones y personas ubicadas en los alrededores deberán poner en práctica sus procedimientos de evacuación y atención de emergencias.

Iván Pérez, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Los Santos, explicó que el escenario fue escogido como parte de la estrategia de variar los puntos donde se desarrollan estos ejercicios y ampliar la participación de los gobiernos locales y de la comunidad.

Evacuación inclusiva y evaluación de respuesta

De acuerdo con Pérez, previo al simulacro de sismo se realizan reuniones de coordinación y prácticas con los funcionarios de las instituciones participantes, incluyendo ejercicios específicos para organizar el desalojo de personas con discapacidad visual o movilidad reducida, así como de ciudadanos que se encuentren temporalmente dentro de las instalaciones.

La preparación contempla que cada institución cuente con un grupo organizado para apoyar la evacuación y trasladar a las personas hacia las zonas seguras establecidas, reduciendo los riesgos que pueden presentarse durante una emergencia real.

El ejercicio también permitirá evaluar la coordinación entre las distintas entidades que intervienen en una respuesta, desde la evacuación inicial hasta las acciones de búsqueda y atención que puedan requerirse, incluyendo el trabajo de los equipos caninos.

Con este simulacro, las autoridades buscan que funcionarios, comerciantes, estudiantes y ciudadanos que se encuentren en esta concurrida zona de Las Tablas conozcan cómo actuar ante un sismo y conviertan la preparación en una herramienta para reducir riesgos cuando una emergencia realmente ocurra.