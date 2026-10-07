Extraño

Barceló y María van a tener una nena, hicieron su “baby shower”, sencillo, pero se veía un buen ambiente. ¡Más bien! No obstante, lo que me llamó la atención, aunque no sé si es cosa mía, pero siento que no estaban tan emocionados. Los vi de lo más normal. Yo creo que la amiga estaba más feliz que ellos. Vamos a pensar que fueron los nervios del momento.

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Encuentro

Madeline Pineda ya no sabe ni qué hacer, ahora la veo por ahí promocionando un “reencuentro bonito y relajado” en un yate junto a ella. Serán 8 horas junto a la excantante de “El Canoso”. ¡Quedé fría! Bueno, al final lo que veo es que la “mijita” anda sumando con lo que venga y la realidad es que la situación está dura. ¡Suerte a los que van a esta reunión!

Paseo

Dicen que en el mar la vida es más sabrosa y eso lo sabe “Balbinín”, quien se fue a dar una vuelta por el mar. El tipiquero ha estado en la palestra pública desde hace varios días por su supuesta separación, las críticas le han llovido, pero él ha dado a entender que no le importan los comentarios negativos y que la vida continúa.

¿Será que ya paso la página?