Estados Unidos inicia investigación sobre microplásticos y sus efectos en el cuerpo

Estados Unidos arrancará un programa nacional para medir, investigar y eliminar de manera asequible los microplásticos y nanoplásticos (MNP) en el cuerpo humano, informó este jueves el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) de EE.UU.



La iniciativa, bautizada como Systematic Targeting of Microplastics (STOMP), estará gestionada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H), del HHS, y contará inicialmente con una dotación de 144 millones de dólares.



El secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr. advirtió que estas partículas constituyen “una amenaza creciente” para la salud humana.



Los científicos designaron como microplásticos a las diminutas partículas que miden menos de 5 milímetros que se derivan de residuos plásticos, que no pueden ser eliminadas por completo mediante los métodos tradicionales de filtración de agua, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Estos microplásticos se desplazan con facilidad en la naturaleza y fueron detectados tanto en el cuerpo humano como en otros.



“Los estadounidenses merecen respuestas claras sobre cómo los microplásticos presentes en sus cuerpos afectan a su salud. A través del programa mediremos la exposición a los microplásticos, identificaremos las fuentes de riesgo y desarrollaremos soluciones específicas para reducirla”, agregó el secretario.



En ese sentido, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), Lee Zeldin, también anunció este jueves que se ha añadido los microplásticos a su lista de contaminantes.