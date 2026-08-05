Fallece la cría de hipopótamo rescatada en Colombia tras ser hallada desnutrida

La cría de hipopótamo que había sido rescatada en el municipio colombiano de Puerto Nare, en el departamento de Antioquia, falleció este miércoles tras ser encontrado solo, deshidratado y desnutrido por una familia de pescadores, informaron las autoridades ambientales.

"Lamentamos informar a toda la comunidad que la cría de hipopótamo rescatada en el municipio de Puerto Nare acaba de fallecer, pese a todo el esfuerzo del equipo técnico tanto del Cornare como de la Hacienda Nápoles", señaló Camilo Muñoz, coordinador de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).

Muñoz aseguró que el paquidermo recibió atención veterinaria especializada, pero no pudieron salvarlo debido al grave estado de salud en el que fue encontrado.

"Debido a la corta edad del individuo, que no superaba los quince días, lo que se podía evidenciar en su cordón umbilical, no tuvo una respuesta adecuada al tratamiento y falleció", explicó el coordinador al tiempo de informar que la necropsia determinó que tenía lesiones pulmonares.

El hallazgo se produjo cuando una familia de pescadores encontró al animal sin la presencia de su madre. Para protegerlo, lo trasladó temporalmente a su vivienda y dio aviso a las autoridades ambientales.

Según Cornare, los pescadores intentaron alimentarlo con leche y algunos vegetales, pero estos esfuerzos no bastaban para cubrir las necesidades nutricionales de una cría recién nacida y, aunque fueron realizados con buena intención, podían agravar su estado de salud.

Los hipopótamos en Colombia descienden de los ejemplares introducidos ilegalmente por Pablo Escobar en la década de 1980 y que mantenía en la Hacienda Nápoles.

La población, considerada una especie invasora, ronda actualmente los 200 ejemplares y el Gobierno anunció este año un plan de manejo que contempla la eutanasia de al menos 80 animales para frenar su expansión, una medida respaldada por parte de la comunidad científica por su impacto sobre los ecosistemas, pero cuestionada por organizaciones animalistas que defienden alternativas como la esterilización.

Sin embargo, el próximo ministro de Ambiente del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, Fabio Arjona, descartó en entrevistas la eutanasia y habló de crear un 'Jurassic Park', un santuario de hipopótamos con inversores internacionales, medida que también causó polémica.