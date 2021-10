Francia recomienda utilizar exclusivamente la vacuna de Pfizer contra la covid-19 para la tercera dosis

La Autoridad Sanitaria Francesa recomendó hoy utilizar exclusivamente las vacunas de Pfizer para la tercera dosis, a la espera de conocer la opinión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre la de Moderna.

Versión impresa

Hasta ahora, este organismo independiente recomendaba la de Pfizer pero no descartaba la otra vacuna de ARN mensajero que hay en el mercado.

Sin embargo, en una recomendación emitida hoy aconseja que se usen para esta tercera dosis solo aquellas vacunas que han recibido ya la luz verde para ese fin de la EMA, es decir, la de Pfizer.

"Diversas autoridades sanitarias nacionales han sacado a la luz interrogantes" sobre los efectos de Moderna en ancianos y personas vulnerables, que son los concernidos por la tercera dosis, explica el organismo francés.

En ese contexto, indica la Autoridad francesa, es aconsejable esperar a los estudios de la EMA.

Varios países han indicado que la vacuna de Moderna puede provocar efectos cardiovasculares, aunque son poco frecuentes.

Hoy también se anunció que el Gobierno francés no pagará los test PCR o de antígenos para detectar el coronavirus a los ciudadanos que no estén vacunados, salvo si tienen una prescripción médica o a los menores, a quienes todavía no se ha inmunizado.

Hasta ahora, Francia pagaba la totalidad de los test, que se cobraban en los laboratorios privados porque pasaban después la factura a la Seguridad Social.

VEA TAMBIÉN: Los talibanes no ceden a las críticas por sus límites a la educación femenina

Esta medida provocaba que muchos franceses no quisieran vacunarse, porque un test negativo les permitía también tener el pase sanitario que da acceso a buena parte de los recintos del país.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!