Fuerte terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas deja al menos 19 muertos y más de 130 heridos

El fuerte terremoto de magnitud 7,8 registrado este lunes en el sur de Filipinas ha dejado al menos 19 fallecidos, 12 desaparecidos y un centenar de heridos.

Según el último balance, facilitado por el portavoz de Defensa Civil, Junie Castillo, los fallecidos ascendieron a 19 y los heridos a 134, mientras que el número de desaparecidos se ha duplicado en Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas y donde se han registrado más de 130 réplicas, algunas con hasta una magnitud de 6,7.

Sin embargo, algunos medios regionales ascienden a 32 la cifra de muertos, en su mayoría a causa de la caída de escombros y deslizamientos de tierra.

El temblor, detectado a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, ha dejado unas 10.000 familias afectadas en las zonas más castigadas, donde colapsaron algunas escuelas, supermercados y centros comerciales.

El Departamento de Educación ordenó brindar apoyo de emergencia a unos 6.224 colegios afectados en cinco regiones de Mindanao, donde se suspendieron las clases para unos 3,2 millones de estudiantes, justo el día que comenzaba el curso escolar 2026-2027.

En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de Filipinas aseguró en una publicación en X estar listo para apoyar la respuesta de emergencia del Gobierno, destacando que la "seguridad de los estudiantes y docentes" es su "máxima prioridad".

Unicef afirmó estar monitorizando "los informes de fallecimientos, incluidos niños", al tiempo que informó que movilizará "transferencias monetarias, servicios de salud y nutrición de calidad, agua, saneamiento, instalaciones e intervenciones de higiene, protección infantil y apoyo a las escuelas para que mantengan la continuidad del aprendizaje durante las emergencias".

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, declaró en un comunicado que las autoridades "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas", donde los servicios eléctricos y de telecomunicaciones también se han visto interrumpidos.

Entretanto, el aeropuerto internacional que sirve a la ciudad General Santos, además de en Mindanao, canceló 17 vuelos en la mañana, aunque siguió operando durante la tarde para vuelos gubernamentales, militares y humanitarios, como confirmó en Facebook la Autoridad de Aviación Civil del país.

A pesar de las alertas iniciales, Filipinas y otros países del Pacífico cancelaron la alerta de tsunami que permaneció activa durante cerca de ocho horas y estuvo acompañada de olas de hasta 1,48 metros sobre el nivel del mar.

El archipiélago filipino se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.