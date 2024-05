Guterres ruega a Israel y a Hamás que lleguen a un acuerdo

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, rogó este jueves a Israel y Hamás que lleguen a un acuerdo y evitar así que la guerra en la Franja de Gaza empeore "exponencialmente".



"Por el bien de la población de Gaza, de los rehenes y sus familias en Israel, y por el bien de la región y el mundo, ruego al Gobierno de Israel y a los dirigentes de Hamás a que lleguen a un acuerdo. Sin eso, me temo que la guerra, con todas sus consecuencias, empeorará exponencialmente", dijo Guterres desde el palacio presidencial La Moneda, en Santiago, donde se reunió con el presidente chileno, Gabriel Boric.



El grupo islamista sigue meditando qué respuesta dar a Israel tras la última propuesta para sellar un acuerdo de tregua en el enclave palestino, donde las tropas israelíes han provocado desde el 7 de octubre la muerte de unas 35,000 personas, en su mayoría mujeres y niños.



Una fuente de Hamás dijo este jueves a EFE en El Cairo que responderá en un periodo "muy breve" de tiempo, tal vez "a comienzos de la próxima semana".



Según esta misma fuente, que solicitó el anonimato, los responsables de Hamás están inmersos en conversaciones y no quieren informar de "si hay avances o no" porque "es precipitado".



Guterres, que viajó a Chile para presidir la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas, alertó además sobre el impacto que tendría un asalto militar en Rafah, una ciudad ubicada al sur de la Franja de Gaza, próxima a la frontera con Egipto, que ha sido bombardeada durante las últimas semanas.



"Un asalto militar a Rafah supondría una escalada insoportable que mataría miles de civiles más y obligaría a huir a cientos de miles. Tendría un impacto devastador para los palestino de Gaza, así como graves repercusiones en la ribera occidental ocupada y en toda la región", apuntó.



Boric, por su parte, dijo que "en los meses que lleva la guerra en Gaza han muerto más del doble de civiles de los que han fallecido en los dos años de conflagración en Ucrania entre dos ejércitos potentes".



"Aquí no es el caso. Lo que está sucediendo hoy día, responsabilidad del Gobierno de Israel, dirigido por el señor Netanyahu, es una masacre unilateral y tiene que parar. Hacemos un llamado al alto al fuego y al apoyo a las víctimas", enfatizó el mandatario chileno, una de las voces más críticas en la región contra la ofensiva de Israel.



Se trata de la segunda visita de Guterres a Chile tres la realizada en noviembre pasado, cuando realizó junto a Boric un viaje a la Antártida para atestiguar el impacto del cambio climático.

