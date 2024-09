Human Rights Watch responsabiliza a Estados Unidos de migración en la Selva del Darién

La Organización Human Rights Watch (HRW) denunció que los gobiernos de América no ofrecen las vías suficientes y adecuadas para garantizar el acceso a refugio y otras formas de protección internacional para lo migrantes.

Dicha situación es una de las causas de que más de 700 mil personas hayan arriesgado su vida en el último año y medio atravesando la peligrosa selva del Darién en su travesía hacia Estados Unidos.

La directora ejecutiva de HRW, Tirana Hassan presentó en Bogotá el informe ‘El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina’.

La organización de derechos humanos sostiene que los gobiernos de las Américas deberían implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus regular por un plazo razonable y renovable.

Sin embargo, menciona HRW que lo que ha hecho Estados Unidos es "complicar" la situación, al tomar medidas para limitar los cauces legales para migrar y también al "tercerizar" sus políticas de fronteras.

Esto debido a la decisión de Washington de pagar a Panamá para "deshacerse de los no nacionales que no tienen el estatus legal para estar en Panamá", a través de devoluciones en vuelos, a lo que se ha sumado la instalación de lo que el Gobierno panameño llama "barreras perimetrales", que no son más que alambradas de púas que cierran alguna de las rutas de la selva.

Estas políticas estadounidenses, que tratan de "eludir la responsabilidad" que el país norteamericano tiene con la migración, "tienen que acabar inmediatamente", indicó.

La situación en el Tapón del Darién es el resultado de una serie de políticas fallidas en todo el continente americano.

El organismo plantea revertir medidas como los onerosos requisitos de visa que impiden el acceso al asilo y obligan a las personas a cruzar el Tapón del Darién.

