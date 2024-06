ONU pide no explotar la Luna como se ha hecho con la Tierra

La ONU advirtió, durante una conferencia internacional en Viena, que no se puede explotar la Luna como se ha hecho con la Tierra en el pasado y que el uso del satélite tiene que hacerse de forma coordinada y solidaria entre todos los países.



"No podemos tratar a la Luna como hemos tratado a la Tierra. Hemos aprendido muy tarde y por las malas. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera", aseguró Aarti Holla-Maini, directora de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) en declaraciones a EFE.



"Queremos preservar la naturaleza prístina de nuestra única luna porque solo hay una, igual que hay una Tierra y tenemos que preservarla. Aún podemos hacerlo mejor, y por eso tenemos que recordar que no se trata de competir. Se trata de colaborar para sacar lo mejor de nuestra única Luna", agregó la experta británica.



La sede de la ONU en Viena acogió la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Actividades Lunares Sostenibles, con la participación de astronautas, jefes de diferentes agencias espaciales y representantes de la ciencia y de la industria.



El objetivo de este encuentro internacional era abordar enfoques, prioridades y expectativas comunes para la exploración pacífica, sostenible y cooperativa de la Luna.



En ese contexto, la directora de UNOOSA advirtió de que sin colaboración internacional podría aumentar el riesgo de que se instalen demasiados sistemas de comunicación satelitales alrededor de la Luna, lo que podría provocar más basura espacial.



La conferencia de Viena se produce en el marco del creciente número de misiones lunares, previstas para la próxima década, que van desde posibles asentamientos permanentes hasta la explotación de recursos naturales de la Luna.



"Tenemos 100 misiones a la Luna de aquí a 2030. Y la Luna es una sexta parte del tamaño de la Tierra. Así que es muy importante que haya coordinación y también sostenibilidad", dijo Holla-Maini.



"Hay muchas actividades lunares diferentes. Algunos van a la cara oculta de la Luna para explorar la existencia de agua", un recurso que, según la experta británica, será esencial si se van a instalar bases permanentes en el satélite.



"Algunas empresas o agentes van a establecer bases permanentes, otros van a ver cómo podemos utilizar esto como un trampolín para una mayor exploración del espacio profundo", vaticinó Holla-Maini.



"Otros están incluso interesados en las oportunidades comerciales de la utilización de los recursos que se pueden encontrar en la Luna", concluyó la directora de UNOOSA.

