Panamá apuesta por fortalecer su registro de naves en el mercado vietnamita

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con los representantes de las empresas navieras y de servicios marítimos más importantes de Vietnam, las cuales ratificaron su apoyo y confianza como clientes del registro de naves panameño por su estabilidad y respaldo.

"Vietnam construye lo que el mundo consume. Panamá distribuye lo que el mundo consume. Esa es una alianza natural, no una coincidencia", fue uno de los mensajes contundentes del presidente Mulino ante el sector naviero de este país asiático.

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Vietnam, una de las economías de mayor crecimiento en el mundo, no solo es el sexto mayor usuario del registro de buques de Panamá con 325 embarcaciones que llevan la bandera panameña, sino que también ocupa el puesto 17 entre los mayores usuarios del Canal.

En total, fueron más de 47 empresas navieras y del sector marítimo de Vietnam las que asistieron al encuentro llamado “Un océano de oportunidades” con la participación principal del presidente Mulino.

Entre estas compañías interesadas en conocer las oportunidades que ofrece Panamá, destacan los gigantes vietnamitas: Petrovietnam Transportation Corp., Hoang Huy Shipping Services Ltd., Hoanh Son Group Joint Stock co, Truong Minh International Joint Stock Co., Hik Shipping and Import Export Co., Hai An Container Transport Co. Ltd, New Sun Shipping and Trading Joint Stock Co., Asia Pacific Shipping Co Ltd, Global Pacific Shipping, y Nhat Viet Transportation Corp.

Durante su intervención, el mandatario panameño manifestó la importante conexión marítima que existe entre Panamá y Vietnam. “Nuestra relación marítima con Vietnam abarca mucho más allá que los buques. Más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan actualmente a bordo de naves de bandera panameña. Vietnam representa la sexta mayor cantidad de gente de mar por país dentro de nuestra flota”, detalló el Presidente ante los empresarios navieros del país asiático que posee una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo.

Indicó que Panamá ofrece servicios marítimos y un registro de naves o abanderamiento confiable para las embarcaciones vietnamitas, respaldada por el Gobierno panameño a través de la Autoridad Marítima de Panamá y representada internacionalmente mediante nuestra red de consulados de Marina Mercante, oficinas técnicas y oficinas regionales. Esto es contrario a lo que ofrecen los registros que llamó franquicias.

“Esta estructura nos permite acompañar a nuestros clientes alrededor del mundo con servicios de abanderamiento, documentación técnica, expedición de licencias para gente de mar y asistencia a las naves que forman parte de nuestra flota. Nuestros clientes vietnamitas cuentan con ese respaldo”, aseveró Mulino en su primera actividad al llegar a Vietnam, una de las economías en desarrollo de más rápido crecimiento y con destacado papel en las exportaciones.

Dijo que para Panamá esto es motivo de orgullo. “Nuestro registro no solamente presta un servicio a los armadores y contribuye a nuestra economía. También se ha convertido en una fuente de oportunidades y empleo para miles de familias vietnamitas”.

Anunció que, para potenciar la importancia que se le da a Vietnam, SEGUMAR, una división de servicio técnico de la AMP, establecerá una oficina en el consulado de Marina Mercante de Panamá en la ciudad Ho Chi Minh.

“Esta nueva presencia técnica de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) permitirá mejorar los servicios que ofrecemos, reducir los tiempos de respuesta y brindar una asistencia más cercana a nuestros clientes, a las naves de bandera panameña y a la gente de mar vietnamita”, manifestó Mulino al sector marítimo de Vietnam.

Además, informó que el gobierno de Panamá está evaluando el establecimiento de una oficina regional de la Autoridad Marítima de Panamá en el Consulado de Panamá en Ciudad Ho Chi Minh, “con el propósito de ampliar aún más nuestra capacidad de atención en Vietnam y en la región”.

El presidente Mulino explicó que estas decisiones responden a una realidad muy sencilla: Vietnam es una prioridad para la Marina Mercante panameña. “Queremos estar más cerca de ustedes, atenderlos mejor y demostrarles con hechos que Panamá es un socio marítimo en el que pueden confiar”.

También abordó el tema de las detenciones de barcos por parte de China, indicando que el Gobierno panameño atendió esta situación directamente y mediante el diálogo con las autoridades chinas.

“Hoy puedo decirles que hemos avanzado. La situación ha mejorado considerablemente y somos optimistas sobre el camino que tenemos por delante. Asimismo, hemos avanzado en un instrumento en materia marítima que se encuentra en proceso de consultas internas por parte de China y que esperamos pueda entrar en vigor próximamente”, señaló el mandatario.

Reiteró que el esfuerzo que se hace para potenciar la alianza entre Panamá y Vietnam no es abstracto. Anunció que ya se entablaron conversaciones con el grupo vietnamita Vingroup y VinFast para con el fin de establecer en una zona franca de Panamá su centro de distribución regional de vehículos eléctricos y repuestos para toda América Latina y el Caribe.

Además, Mulino destacó que Panamá no solo es una plataforma logística global. Panamá cuenta con 5 puertos interconectados en ambos océanos, un hub aéreo en América, y también ofrece acceso preferencial a más de 60 países desde la Zona Libre de Colón. Esto se refuerza con otros 23 acuerdos comerciales y la incorporación al bloque de países del Mrecosur, la quinta economía más grande del mundo.

Por su parte, la embajadora y cónsul panameña en Vietnam, Nubiela Ayala, indicó que la relación de ambos países es muy especial y fundamental, lo que ha permitido convertir a Panamá en un aliado y socio confiable de la comunidad marítima vietnamita.

Dijo que Panamá no solo trabaja en mantener esta estrecha relación con Vietnam, sino que su meta es fortalecerla. Esto incluye seguir brindando un servicio de Registro de Naves eficiente y respaldado por un Estado.

En tanto, el ministro del Canal, José Ramón Icaza, hizo una presentación de la visión de futuro del Canal y el posicionamiento de Panamá como una plataforma logística de alcance global, siendo Vietnam uno de los principales 20 usuarios de la ruta interoceánica.

Icaza detalló las inversiones estratégicas que asumió el Canal en manos panameñas, incluyendo la ampliación con un tercer juego de esclusas y los nuevos proyectos con el embalse de Río Indio y dos nuevas terminales portuarias, respondiendo a las necesidades del comercio mundial para las próximas décadas con mayor eficiencia.