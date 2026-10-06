Mientras el pleno de la Asamblea Nacional mantiene su atención centrada en el futuro de las reformas electorales, la sesión de este lunes en el Palacio Justo Arosemena dio un giro totalmente inesperado al alterar de forma abrupta el orden del día establecido, con el propósito de acelerar el trámite de iniciativas que se encontraban relegadas en el fondo de la agenda legislativa.

Entre las iniciativas que cobraron protagonismo destacó el proyecto de ley 621, una propuesta que ocupaba originalmente el apartado 164 de la lista oficial de asuntos pendientes y cuyo contenido busca modernizar los estándares técnicos del país mediante la cooperación internacional en materia de control de mediciones.

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Específicamente, esta normativa tiene como objetivo principal la adopción formal del Convenio por el que se establece una Organización Internacional de Metrología Legal, un acuerdo histórico firmado en París el 12 de octubre de 1955 y modificado con posterioridad en 1968, lo que dotará al Estado de herramientas normativas más precisas.

Superado este trámite y tras la aprobación en segundo debate de dicha iniciativa, la junta directiva del parlamento procedió a subir al tapete otro proyecto que también yacía en lo profundo del orden del día: el proyecto 642, enfocado en aprobar el Convenio Internacional del Cacao suscrito en febrero de este año en Ginebra, Suiza.

Sin embargo, el punto culminante de la jornada se dio al abordar el proyecto 724, una iniciativa clave orientada a renovar el contrato entre el Estado y la fundación Ciudad del Saber, que ha ocupado por más de dos décadas la antigua base militar de Clayton para consolidar un vibrante complejo académico, científico y tecnológico.

La discusión de este último punto comenzó con la intervención del diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards, quien exigió de inmediato la presencia en el recinto del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, argumentando que fue este alto funcionario quien llevó originalmente el documento al pleno para su análisis.

Ante la notable ausencia del titular de la cartera ministerial y la presencia exclusiva de algunos representantes de la fundación, el debate perdió el respaldo reglamentario necesario para continuar, por lo que la presidencia de la Asamblea optó por suspender la discusión y levantar de manera definitiva la sesión del día.

