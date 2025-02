Papa insta a negociar fin de guerras a gobernantes de fe cristiana en este año jubilar

El papa Francisco instó este domingo a los gobernantes de fe cristiana a que durante este año del Jubileo se esfuercen a negociar el fin de los conflictos existentes en el mundo.



"En este año jubilar, renuevo mi llamamiento especialmente a los gobernantes de fe cristiana, para que pongan el máximo esfuerzo en las negociaciones para poner fin a todos los conflictos en curso", dijo el papa en el rezo dominical del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico ante los fieles congregados en plaza San Pedro.



A su vez, como suele hacer habitualmente, instó a acabar con todas las guerras: "Reitero mi 'no a la guerra', que destruye, destruye la vida, lleva a despreciarla, y no olvidemos que la guerra siempre es una derrota", declaró el pontífice.



"Oremos por la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán", agregó Francisco.



Asimismo, el papa explicó a los congregados que este domingo en Italia se celebra 'El Día de la Vida', centrado en la temática 'Transmitir la Vida, esperanza por el mundo'.



"Me uno a los obispos italianos a expresar mi reconocimiento a las tantas familias que acogen voluntariamente el don de la vida", dijo Francisco, quién animó también "a las parejas jóvenes a no tener miedo a traer hijos al mundo".