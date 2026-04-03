Papa León XIV reza tendido en el suelo de la basílica vaticana por la Pasión de Cristo y lleva cruz en viacrucis

El papa León XIV presidió este Viernes Santo el rito que conmemora la Pasión de Cristo en la basílica de San Pedro del Vaticano, el primero de su pontificado y que ha comenzado siguiendo la tradición de orar tendido en el suelo.



El pontífice, vestido con los paramentos rojos símbolo del martirio, empezó la ceremonia tumbado completamente sobre una alfombra ante el Altar de la Confesión, que marca el lugar exacto en el que, según la tradición, fue sepultado el apóstol Pedro.



León XIV retomó así la tradición de los papas de yacer en la conmemoración de la Pasión. Su predecesor, Francisco, había dejado de llevarla a cabo desde el 2022 y hasta su muerte por sus problemas de movilidad, limitándose a rezar de pie o en su silla de ruedas.



Este rito de Viernes Santo, el que se conmemora el martirio de Jesús de Nazaret, es uno de los más solemnes del calendario litúrgico y es el único día del año en el que no hay consagración, en señal de duelo, aunque sí se imparte la comunión.



Tras la postración de León XIV y la lectura de la Pasión de Cristo según San Juan, acompañada por los cánticos de los diáconos, el nuevo predicador de la Casa Pontificia, el fraile capuchino Roberto Pasolini, pronunciará la homilía.



Sus palabras serán escuchadas, en un clima de recogimiento, por el propio papa, por los miembros de la Curia Romana, por los miles de fieles presentes en el tempo y por numerosos representantes del Cuerpo Diplomático acreditados ante la Santa Sede.

Lleva la cruz

El papa León XIV recuperó este Viernes Santo la tradición de portar la cruz durante todas las estaciones del viacrucis en el Coliseo, un gesto que no se veía desde 1994, ante miles de fieles congregados en los alrededores para presenciar una de las ceremonias más vistosas de la Semana Santa en Roma.

Ante más de 30.000 fieles, según las autoridades locales, León XIV presidió, por primera vez en su pontificado, una de las ceremonias más solemnes de la Semana Santa, marcada por un alegato contra la guerra y los abusos de poder en las "meditaciones" a lo largo de las catorce estaciones del viacrucis.

El rito, que rememora el calvario de Jesús desde su condena a muerte hasta su sepultura, comenzó en el interior del Anfiteatro Flavio, símbolo del martirio de los primeros cristianos.

El papa recorrió el interior del monumento, iluminado por la tenue luz de las velas, en un ambiente de silencio y recogimiento en el que solo se escucharon las tradicionales meditaciones en cada una de las estaciones.

Ataviado con la muceta y la estola roja, el papa estadounidense-peruano recorrió el trayecto flanqueado por un hombre y una mujer que portaban los cirios, seguido por una comitiva religiosa en la que figuraba el vicario general de la diócesis de Roma, Baldassare Reina.