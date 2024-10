Putin dice que Rusia no tolerará que Ucrania tenga armas nucleares

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que Moscú no permitirá “bajo ninguna circunstancia” que Ucrania tenga armas nucleares.

“Rusia no lo permitirá bajo ninguna circunstancia”, declaró el jefe del Kremlin en una entrevista con jefes de medios de los países BRICS, transmitida en directo por la televisión.

Además desestimó que Ucrania pueda recibir armas nucleares de otros países, ya que se trata de algo que “no se puede ocultar”.

“Somos capaces de detectar cualquier paso en ese sentido”, aseveró.

Según Putin, las declaraciones sobre la posibilidad de Kiev que fabrique armas nucleares son “una peligrosa provocación”.

“Cualquier acción (en esa dirección) recibirá una correspondiente respuesta”, insistió.

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, afirmó horas antes que Ucrania intenta fabricar una “bomba sucia”, artefacto que disemina elementos radiactivos.

“Dada la charlatanería, aparentemente sin sentido, en torno a la creación de armas nucleares por parte de Ucrania, solo se puede sacar una triste conclusión: el régimen nazi está tratando de crear una ‘bomba sucia'”, escribió Medvédev en Telegram.

Añadió que Ucrania tiene todo lo necesario para ello: “materia prima, tecnologías y especialistas”.

Ucrania ha negado que esté planeando desarrollar armas de destrucción masiva, después de que el periódico alemán Bild publicara, citando a un alto cargo ucraniano en condiciones de anonimato, que Kiev sería capaz de desarrollar una bomba nuclear en cuestión de semanas.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania declaró que el país cumple el tratado de no proliferación y recordó que este renunció a sus armas nucleares cuando se independizó de la Unión Soviética.

Además, Putin anunció que no participará en la próxima cumbre del G20 en Brasil debido a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra, ya que su presencia entorpecería el trabajo normal de esta reunión.

“Comprendemos perfectamente que incluso si echamos de lado lo de la CPI, todos hablarían solo de eso. De hecho impediríamos el trabajo del G20. ¿Para qué?”, dijo en una reunión con jefes de las principales agencias de prensa de los países BRICS.

Putin añadió que tiene “relaciones magníficas, de amistad” con su homólogo brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, por lo que no tendría sentido viajar “para afectar el trabajo normal de todo ese foro”.

“Comprendemos todo lo que pasa en torno a Rusia. Y yo también lo comprendo”, sostuvo.

Observó que la CPI “no es universal”.

“Es una de esas organizaciones internacionales cuya jurisdicción no reconoce Rusia. Al igual que muchos otros países del mundo. Creo que Estados Unidos tampoco la reconoce, China no la reconoce, Turquía… Por ello, no considero malo que exista una organización internacional como esta, pero es necesario que sea universal”, zanjó.

La CPI dictó una orden de detención contra Putin en marzo de 2023 por su presunto papel en la deportación sistemática de niños ucranianos a Rusia, lo cual ha impuesto considerables restricciones a la posibilidad de viajar del mandatario ruso.

