Aumentan voces de rechazo de proceso contra Mulino

Los principales voceros de la Iglesia católica se suman a los diferentes sectores que piden que se respete el proceso electoral y la democracia en Panamá

Ayer el candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino se reunió con altos representantes de la Iglesia católica, donde el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado enérgico a que se respete el proceso electoral.

El encuentro se registra en medio de los intentos de sacar a Mulino de competencia a pocos días de las elecciones con irregular demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

Ulloa participó de la reunión acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Rafael Valdivieso; el obispo de la Diócesis de Penonomé, Edgardo Cedeño; el obispo electo de la Diócesis de David, Luis Saldaña, y la directora de Comisión de Justicia y Paz, Maribel Jaén.

Mientras que Mulino estuvo acompañado de José Muñoz, presidente del partido Alianza. Ulloa le reiteró a Mulino que el interés de la Iglesia católica es el de valorar y respetar la institucionalidad como fundamento de la democracia.

Los obispos también expresaron la necesidad de que en temas sensitivos para la sociedad exista una comunicación oportuna y clara de las autoridades correspondientes, para evitar sobresaltos innecesarios, especialmente en tiempos de campaña electoral.

"Todos debemos pensar no solo en las elecciones para ejercer un voto consciente y responsable, sino después de las elecciones del 5 de mayo cuando debemos, sin exclusión de nadie, trabajar por la gobernabilidad del país", sostuvieron los obispos al salir de la reunión con Mulino.'

3

meses le restan al Gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo. 5

de mayo se harán las elecciones generales en todo el territorio nacional.

Mulino dijo que durante el encuentro con los máximos representantes de la Iglesia católica en Panamá pudo plantearles que su preocupación por la judicialización del proceso electoral panameño a través de la demanda de inconstitucionalidad sobre su candidatura y el peligro que eso representa para la democracia del país.

Indicó que esta situación también está causando un desasosiego sobre la oferta electoral de estos dos partidos, RM y Alianza, que tienen más de mil 800 candidatos postulados a nivel nacional para los diferentes cargos a elección popular.

"Esto desestabiliza todo un proceso electoral por una acción que jamás debió haberse recibido o aceptado en el máximo tribunal que es la Corte. Esperamos con esto llamar la atención de la reflexión nacional, en adición a la opinión que ya han planteado muchos abogados constitucionalistas", manifestó Mulino.

El pronunciamiento de la Iglesia católica se suma a la de sectores como la Cámara de Comercio, Colegio Nacional de Abogados, dirigentes políticos, independientes, etc., que han mostrado su rechazo a la intención de inhabilitar a Mulino.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Uno de los que se pronunció ayer fue el candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos.

De acuerdo con Torrijos, él no está de acuerdo con que descalifiquen a Mulino, porque algunos por temor quieren sacarlo.

El expresidente indicó que él está de acuerdo en que el que quiera participar que lo haga.

"Hay algunos que no están en la contienda, no importa cuánto los ayuden algunos medios para tratar de favorecerlos o cuánta plata tienen, se están alejando y perdiendo la oportunidad. Piensan que la manera de tener una oportunidad es descalificando a la gente y allí no estoy yo", dijo Torrijos a Radio Panamá.