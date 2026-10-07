Cáncer de mama y de próstata: desafíos para la salud pública

El cáncer de mama continúa representando uno de los mayores desafíos para la salud pública en el país.

Cifras reveladas por el Instituto Oncológico Nacional (ION) muestran un incremento sostenido en su incidencia.

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Los diagnósticos pasaron de 1,144 en 2024 a 1,301 en el año 2025, lo que representa un aumento del 13.7%. Además, en lo que va de este año, la institución contabiliza 591 casos.

Ante este escenario, y en el marco de la conmemoración de octubre, mes de la prevención, las autoridades de salud lanzan un llamado urgente a la ciudadanía de no esperar a presentar síntomas para realizarse los controles y pruebas de detección oportuna.

El director general del ION, Julio Santamaría Rubio, destacó que este periodo del año es vital para concienciar sobre las dos neoplasias de mayor incidencia en la población panameña: el cáncer de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres.

"Detectarlo a tiempo salva vidas", enfatizó Santamaría, al explicar que la principal dificultad de esta enfermedad es su capacidad de desarrollarse sigilosamente durante largos períodos sin producir molestias ni dolor.

El especialista subrayó el papel indispensable de la mamografía como herramienta para identificar alteraciones en el tejido mamario mucho antes de que puedan ser detectadas mediante la simple palpación.'

13.7%

fue el aumento en los casos de cáncer de mama, el año pasado. 581

casos de cáncer de próstata se registraron en 2024, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud.

Por ello, instó a las mujeres a incorporar este estudio de forma rutinaria en sus calendarios de salud, estableciendo una fecha fija anual sin necesidad de limitarse a octubre.

Hombres

El director médico del Oncológico también recordó que la prevención es un asunto de ambos géneros.

En el caso de los hombres, Santamaría insistió en la necesidad de consultar al médico oportunamente sobre las pruebas de detección temprana, tales como el antígeno prostático específico (PSA) y la evaluación clínica.

En 2024, el ION registró 581 casos de cáncer de próstata.