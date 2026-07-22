Conflicto en Medio Oriente sigue alterando los precios

La Secretaría Nacional de Energía comunicó que el aumento en los precios de los combustibles a partir de este viernes, responde a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, "que han generado aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente en la estructura de costos local".

Desde mañana, en Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos sube 41 centavos el galón, para situarse en $4.75.

La gasolina de 91 octanos, en tanto, sube 28 centavos y queda en $4.47, el galón.

El precio del diésel es el que se altera más, al incrementarse en casi 70 centavos para quedar en $4.81, el galón.

Este ajuste inicia a las 6:00 a.m. del viernes y se mantendrá hasta las primeras horas del viernes 7 de agosto.

El último ajuste, hace dos semanas, fue una pequeña disminución en los precios, pero, en ese momento, se reanudaban ataques entre Irán y los Estados Unidos, lo que hacía presagiar que esa realidad podría cambiar.

En efecto, dos semanas después no cesan los ataques dirigidos entre ambas naciones, lo que ha incidido directamente en los precios del crudo, debido a las restricciones de paso en el estrecho de Ormuz.

70

centavos es el aumento que tendrá el diésel desde este viernes. 2

semanas rigen los ajustes tarifarios a los combustibles en Panamá.

Para tener una idea, hace dos semanas el precio del barril Brent, que se cotiza en Londres, estaba en $78.02 y este miércoles se encontraba en $84.90.

Mientras, el petróleo WTI ha subido $9.72, al pasar de $74.62 a $84.34.

El Gobierno Nacional mantiene, desde el 15 de abril, un subsidio a transportistas de pasajeros, carga comercial, y pescadores por 100 millones de dólares por un periodo de hasta 10 meses, sujeto a las condiciones del mercado.

No se conoce todavía, cuanto ha desembolsado el Estado en dicho subsidio, aunque mantiene topes semanales a los beneficiarios.

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En la actualidad, el subsidio es de $0.88 la gasolina de 91 octanos, $0.90 el diésel y $1.00 la gasolina de 95 octanos.