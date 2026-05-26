Definen reglas para escoger a tercer operador de telefonía

La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) estableció las reglas que deben cumplir las empresas interesadas en participar del proceso de licitación pública para la concesión de operación y explotación del servicio de comunicaciones personales.

Mediante Resolución AN No.21675-Telco de 26 de mayo de 2026 estableció los requisitos legales, experiencia técnica y administrativa, capacidad financiera y compromisos de responsabilidad que deberán tener las empresas.

El procedimiento de licitación pública para las concesiones de servicios de telecomunicaciones contará de una precalificación, un periodo de consultas y homologación de los documentos de la licitación, presentación de propuestas y adjudicación de la concesión.

La concesión tendrá una duración de 20 años y al concluir estos, el concesionario podrá solicitar una nueva concesión, pero deberá solicitarlo con tres años de anticipación.

La Asep tiene previsto que la precalificación se realice el 11 de agosto de este año en la sede de la entidad.

La comisión de la precalificación revisará las propuestas y entregará su informe en 10 días hábiles, aunque podrá solicitar prórroga.

Hasta 2018, el mercado de telecomunicaciones móviles en Panamá contaba con cuatro concesiones.

20

años será la duración de la concesión de telecomunicaciones. 3

concesiones de telefonía móvil personal permite el marco legal establecido en el país.

En 2022 Cable & Wireless y Claro solicitaron concentrarse económicamente, subsistiendo la concesión de la primera empresa.

Por otra parte, Digicel culminó en 2024 su concesión, por mutuo acuerdo, dejando al mercado con solo dos operadores.

Esta realidad llevó a la Asep a priorizar medidas orientadas a restablecer una dinámica competitiva efectiva en el mercado.

A su vez, busca "ampliar las opciones disponibles para los usuarios".

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La banda que utilizará el nuevo operario estará habilitada para que despliegue la tecnología 5G, considerando los criterios técnicos, económicos y regulatorios que le representan.