Desmienten que barco de Panamá esté pescando en aguas argentinas

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) desmintió publicaciones difundidas por medios digitales argentinos, en las que se vinculó a una embarcación denominada BAO WIN con presuntas actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aguas de la República Argentina.

De acuerdo con la ARAP, luego de verificaciones realizadas, el Centro de Control y Seguimiento Pesquero (CCSP) confirmó que la embarcación de pabellón panameño BAO WIN no corresponde a la embarcación señalada en dichas publicaciones.

Los registros oficiales de seguimiento satelital de la ARAP demuestran que, durante el período en que ocurrieron los hechos reportados, la embarcación panameña se encontraba operando en aguas del continente asiático y no en aguas argentinas.

Asimismo, se confirmó que la embarcación involucrada en las publicaciones corresponde a otra nave distinta, que comparte el mismo nombre BAO WIN, pero que está bajo el registro de la República Unida de Tanzania.

El Gobierno Nacional rechazó cualquier señalamiento que vincule a la embarcación de pabellón panameño BAO WIN con las presuntas actividades de pesca ilegal objeto de investigación por parte de las autoridades argentinas, toda vez que la evidencia técnica y los registros oficiales de monitoreo satelital demuestran que dicha embarcación no se encontraba operando en esa zona al momento de los hechos.

Este caso pone de relieve la importancia de verificar adecuadamente la información técnica antes de vincular una embarcación o un Estado de pabellón con presuntas actividades ilícitas.

Panamá mantiene mecanismos permanentes de monitoreo, control y seguimiento que permiten conocer la ubicación y actividad de las embarcaciones bajo su pabellón, tanto en alta mar como cuando operan en zonas bajo la jurisdicción de otros Estados, en cumplimiento de sus responsabilidades internacionales.'