Diputadas de RM y Vamos en presidencia de comisiones

Dos mujeres fueron elegidas este martes, como presidentas de la Comisión de Credenciales y de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.

En Credenciales fue reelecta la diputada de Realizando Metas (RM), Dana Castañeda, que contará con Yesica Romero, de Cambio Democrático (CD), como vicepresidenta, y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como secretario.

Castañeda informó que en el periodo anterior se recomendó la ratificación de 45 funcionarios y para este nuevo ciclo esperan que el Órgano Ejecutivo le envíe los nombramientos pendientes de ser considerados por la comisión.

Entre estos destaca el del fiscal general electoral, el cual ni siquiera ha sido designado por el Órgano Ejecutivo, luego del fallecimiento de Dilio Arcia, en diciembre pasado, quien ostentaba el cargo.

Por otra parte, en el periodo pasaron se revisaron y no admitieron unas 20 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente José Raúl Mulino.

Dana Castañeda aseguró que en estos momento no hay ninguna carpeta en la comisión de denuncia contra magistrados de la Corte o el presidente de la República.

Mujer

Por otra parte, en la Comisión de la Mujer se rompió el orden que se mantenía y fue elegida en consenso, la diputada de la Coalición Vamos, Paulette Thomas.'

9

comisiones se han instalado hasta el momento en la Asamblea Nacional. 4

comisiones están programadas para instalarse hoy y escoger sus directivas.

Estará acompañada de la diputada de RM, Yuzaida Marín, como vicepresidenta; y Flor Brenes, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como secretaria.

De las 9 comisiones permanentes que han sido juramentadas, 4 tienen un presidente RM.

Para este miércoles está prevista la instalación y juramentación de cuatro comisiones permanentes.

A las 9:30 a.m. deberá reunirse la comisión de comunicación y Transporte; a las 10:00 a.m. lo harán las comisiones de Educación y la de Población y Ambiente; a las 1:00 p.m. sesionará Asuntos Agropecuarios.