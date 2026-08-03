Diputado Pineda cuestiona la independencia de Vamos

La independencia que pregona la Coalición Vamos ante la ciudadanía, según el diputado perredista Raúl Pineda, puertas adentro, no existe; sus miembros no pueden negociar ni tomar decisiones sin que Juan Diego Vásquez, líder de la agrupación, las acepte.

Pineda aseguró que Vásquez ha sostenido encuentros en varias ocasiones con integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para conversar sobre la escogencia del presidente de la Asamblea, pero no lo ha hecho público.

Aclaró que estas reuniones no deben interpretarse como algo negativo porque son propias del acontecer legislativo; lo malo es no decirlo; por ello, a partir de la fecha, el PRD solo sostendrá reuniones públicas.

"No puede ser que Juan Diego converse con el PRD y, para conversar con los diputados de Vamos en la Asamblea, haya que pedir una autorización para poder llegar a un acuerdo. Eso no es independencia", expresó en entrevista a Radiografía.

El perredista cuestionó la suspensión de la diputada Paulette Thomas tras votar a favor de Lilia Batista en la presidencia de la Comisión de Educación, afirmando que constitucionalmente puede votar por quien le parezca.

Sostuvo que, así como el líder de Vamos exige la suspensión de sus diputados por X, de llegar a ser presidente, podría incluso cerrar el Canal a través de esta misma red social.

El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), también dio su respaldo a Thomas, quien espera el dictamen del Comité de Ética.'