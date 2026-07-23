Diputados de RM y el PRD, al frente de las comisiones permanentes

La semana culmina con la conformación de las comisiones permanentes en la Asamblea Nacional, de las cuales seis ya se han instalado.

Conforme a la alianza que se estableció para llevar a la presidencia a la diputada Shirley Castañedas, de Realizando Metas (RM), este partido junto al Revolucionario Democrático (PRD) presiden cuatro de las comisiones que se han instalado.

De RM, Jamis Acosta preside la comisión de Comercio y Asuntos Económicos, mientras que Ariel Vallarino está al frente de la comisión de Infraestructura.

De parte del PRD, Benicio Robinson, estará a cargo de la comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, en tanto que Crispiano Adames, presidirá la comisión de Trabajo y Salud.

Los presidentes de las otras dos comisiones son Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático, que se reeligió en Presupuesto, y Johan Guevara, del partido Alianza, quien vuelve a presidir la comisión de Relaciones Exteriores.

Las otras nueve comisiones deberán instalarse a partir de la siguiente semana y se espera que las presidencias sean ocupadas por las bancadas que apoyaron a Castañedas para la presidencia del Legislativo.

Otros cargos

Además de Robinson y Adames, otros diputados del PRD en directivas de comisiones son Néstor Guardia, vicepresidente de Comercio; Raphael Buchanan, vicepresidente de Relaciones Exteriores; y Jaime Vargas, secretario de Presupuesto.'



Todavía el Pleno no arranca de lleno con el debate sobre las reformas al Reglamento Interno.

faltan por instalarse las comisiones de Asuntos Indígenas, Asuntos Municipales, Economía, Comunicación y Transporte, de la Mujer y la Familia, Credenciales, Educación, Asuntos Agropecuarios y Población y Ambiente.

En los próximos días deben presentarse el Presupuesto General del Estado 2027 y el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia 2026-27.

Las reformas electorales, lo más seguro es que sean presentadas para ser discutidas en la segunda legislatura, que inicia en el mes de enero.

Por parte de RM, Ronald de Gracia es vicepresidente de la comisión de Trabajo y Salud; Luis Eduardo Camacho es el secretario de Gobierno; y Nelson Jackson es vicepresidente de Presupuesto.

En tanto, de Cambio Democrático, Julio de la Guardia, es secretario de la comisión de Comercio y vicepresidente de la comisión de Gobierno; Carlos Afú Decerega es secretario de la comisión de Trabajo y Salud; Didiano Pinilla es vicepresidente de la comisión de Infraestructura; y Manuel Cohen es secretario de la comisión de Relaciones Exteriores.

En las directivas aparece el independiente Manuel Samaniego, como secretario de la comisión de Infraestructura.

Samaniego renunció, recientemente, a la coalición Vamos e informó que, por el momento, no se unirá a ni una bancada.

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Trabajo y Salud

Esta comisión fue la última en instalarse en esta semana y en la presidencia fue escogido Crispiano Adames, que es médico de profesión.

Entre los proyecto que piensa impulsar está la ley de trasplante, que calificó como una deuda social que tiene el país.

También, habló de un proyecto para los indigentes o habitantes de la calle de forma tal que con los municipios se pueda coordinar para que tengan una vida digna.

"Proyecto hay. Tenemos la voluntad y la solidaridad de los diputados y la capacidad de asesoramiento", planteó Adames.