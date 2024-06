El costo de mantener a un paciente hospitalizado en la Ciudad de la Salud

Cada paciente hospitalizado en Ciudad de la Salud en el Instituto Cardiovascular Torácico, por ejemplo, le está saliendo al día un promedio de $1,500.00 a la Caja de Seguro Social (CSS).

Varios pacientes en espera de reemplazos de válvulas del corazón llevan hasta seis meses hospitalizados en esta instalación.

Yelkys Gill, directora de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, informó que llegaron los insumos y están programando las cirugías de cateterismos para estos pacientes.

"Para nosotros el paciente es una inversión darle el tema de la atención, pero incluso en la privada es costoso para alguien que pueda tener dinero", dijo la doctora, que agregó que estos procedimientos en la esfera privada superan los 5 mil dólares.

La directora ejecutiva reconoció que hace falta más coordinación a lo interno de la institución para evitar que los pacientes tengan que esperar tanto tiempo por un procedimiento.

"Nosotros podemos adquirir los insumos, pero para adquirirlos necesitamos que los servicios nos digan que requieren, como lo requieren, que ficha necesita, y cual es el consumo promedio en un año", precisó.

Los pacientes se manifestaron mediante un video en el que expresaron su problemática y que fue enviado a los medios de comunicación el pasado 1 de junio.'



Esta moderna instalación fue inaugurada en enero a un costo superior a los $1,000 millones.



Además de la situación por la que atraviesan pacientes internados desde hace varios meses por falta de insumos, la espera por pruebas de diagnóstico supera hasta un año, en muchos casos.



Estas prótesis son específicas para cada paciente, por lo que los requisitos son individuales, informó el director de la Ciudad de la Salud, Jorge NG.



Pacientes denunciaron que las órdenes de compra de los medicamentos se encuentran paralizadas, por lo que un desabastecimiento mayor podría venir.

El director de la Ciudad de la Salud, Jorge NG Chinkee, reaccionó tres días después, el 4 de junio, asegurando que estaban realizando los trámites para poder adquirir las prótesis que requerían los pacientes, algunos de los cuales llevan internados entre 5 y 6 meses en Ciudad de la Salud.

Y es que, además del procedimiento, los pacientes deben estar internados para realizarles exámenes de diagnóstico.

Enma Pinzón, vocera de los pacientes, dijo que con el tiempo que llevan esperando estas personas en el Instituto Cardiovascular, les hubieran podido comprar hasta un corazón nuevo.

"Como es posible que no tienen los insumos para poder hacerles las cirugías. Un paciente me llamó diciéndome que le quiere donar plaquetas a un familiar que está hospitalizado y tienen que hacerle una cirugía y no pudo donar, porque no hay el kit de plaqueta", comentó.

Para Pinzón es una excusa que se quiera responsabilizar a los médicos de esta situación, porque no han enviado su lista de insumos que requieren.

"Administrativamente, yo se todo lo que necesito de manera histórica. Yo puedo levantar mi requisición con la cifra que como funcionario de compra, de abasto o de logística y se la mando a los médicos", manifestó Pinzón.

Otro de los problemas que están pasando los pacientes del nuevo hospital pediátrico de la CSS, en Ciudad de la Salud, es que la farmacia todavía no se ha instalado y sigue operando en Vía España.

Ante esto, la doctora Gill informó que ya cuentan con el visto bueno de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud para realizar la mudanza.

