Esta semana se anunciará un plan frente al alza del petróleo

En esta semana debe conocerse un plan de acción del Gobierno para mitigar la crisis energética global que ha causado la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El anuncio lo formuló el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, quien no quiso adelantarse a revelar detalles acerca del mismo.

Lo que sí manifestó es que estará dirigido a todo el país, así como a los sectores productivos.

Chapman partió con un planteamiento de que los recursos del Estado no son ilimitados, pero entienden que las consecuencias de esta guerra podría durar varios meses.

Mencionó, por ejemplo, infraestructura dañada como campos de gas en Catar, que tardarán seis años en recuperarse.

El precio del petróleo Brent (Londres) estaba en $101.47 en la tarde de este martes, mientras que el del petróleo WTI (Nueva York) era de $89.70.

En Panamá se tiene previsto un nuevo ajuste tarifario para la próxima semana, en la que se dará el tradicional éxodo de Semana Santa y que se prevé que se incline a una nueva y sustancia alza en los precios de la gasolina y el diésel.

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dólares rebasa el precio de la gasolina y el diésel por galón en todo el país. 6

dólares llegó a costar el galón de gasolina y el diésel en julio de 2022, lo que desató una crisis.

En otros países de la región ya se están tomando medidas como República Dominicana, cuyo gobierno decidió aplicar un subsidio.

En Costa Rica, se insta a la ciudadanía al ahorro y se analizan propuestas de subsidios y teletrabajo.

Mientras, en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro anunció que las utilidades de la petrolera estatal financiarán la producción de fertilizantes de origen colombiano.

No habrá subsidio y el que se aplica al diésel se limita exclusivamente al transporte de carga.

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En Chile, el nuevo gobierno de José Antonio Kast otorgará subsidios a los taxistas y congelará las tarifas del transporte público, además de facilitar el acceso a créditos para comprar vehículos eléctricos.

En Guatemala, el congreso debate la creación de un subsidio temporal a los combustibles.