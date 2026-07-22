Fallas en los nuevos equipos son temporales asegura el metro

Metro de Panamá informó que los desperfectos que presentan algunos de los nuevos validadores instalados en las estaciones, son de carácter intermitente y aleatorio, y no corresponden a una falla generalizada del sistema.

La empresa estatal aseguró que todos los nuevos validadores instalados permanecen operativos, y las incidencias identificadas son atendidas de forma inmediata para restablecer la normalidad del servicio.

"Metro de Panamá trabaja de manera coordinada con el proveedor tecnológico Sonda, manteniendo un monitoreo permanente de la plataforma", comunicó.

De igual forma, expresó que una vez concluido el proceso de instalar los validadores, la renovación tecnológica del sistema de recaudo permitirá incorporar nuevas funcionalidades, ampliar las alternativas de pago y ofrecer una experiencia de acceso más ágil, segura y eficiente para todos los pasajeros.

La nueva plataforma está siendo instalada tanto en las estaciones del metro, como en los metrobuses, ya que ambos medios serán integrados a través de un solo sistema y no como ocurre ahora, que son separados.

Entre las fallas que afectan a los pasajeros figura que el validador no reconoce la tarjeta y algunos dispositivos dejan de funcionar.

En el caso de estaciones con pocos torniquetes de ingreso y salida, estas fallas suelen ser más engorrosas, debido a que se forman largas filas, mientras el daño es reparado o se busca otras opciones.'

12

años tiene de estar funcionando el metro. 11

millones de dólares es el monto del último contrato entre el Estado y la empresa Sonda, que opera el sistema de recaudación.

Al respecto, Metro de Panamá afirmó que el tiempo promedio de atención de una incidencia es de 30 minutos o menos, permitiendo restablecer el funcionamiento de los equipos con la mayor rapidez posible y minimizar cualquier afectación para los usuarios.

La empresa ofreció disculpas por los inconvenientes y manifestó que durante la implementación de la plataforma pueden presentarse incidencias mientras se completa la integración, calibración y optimización con el sistema de recaudo.