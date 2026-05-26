Firma asesorará a Idaan sobre Gamboa

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) contratará los servicios de una firma de abogados para asesorarse sobre el contrato de la potabilizadora de Gamboa, cuya construcción tiene varios años de estar paralizada.

La institución ha pedido autorización para contratar a Ada Soluciones, firma legal cuya representante es Marcia Arosemena de Paz Rodríguez.

La potabilizadora comenzó a construirse hace nueve años y quedó a la mitad.

El Idaan sustentó que la contratación de la firma por 77 mil dólares se da para que los acompañe legalmente a buscar las estrategias para resolver el estancamiento del contrato con el consorcio encargado de la obra, el cual está próximo a vencer.

El consorcio Agua para Gamboa, conformado por las empresas Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua) y Cobra Instalaciones y Servicios es la encargada del proyecto.

El 30 de junio de 2023, el Idaan disolvió el contrato, medida que fue anulada el 21 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas por ser contraria a la Constitución Política e instrumentos internacionales.

A pesar de que en agosto de 2024 se instaló una mesa de trabajo, todavía no se ha logrado consensuar entre las partes la reactivación de la potabilizadora, por lo que la entidad ha procedido a realizar la contratación de la firma legal para asesorarse sobre los pasos a seguir.

La obra consiste en el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de un nuevo sistema de distribución de agua potable, con una nueva toma de agua cruda que saldría del Lago Gatún, una estación de bombeo, una línea de aducción y conducción y una planta de tratamiento de agua potable con capacidad para producir 60 millones de galones diarios.'



Gamboa forma parte de una serie de obras del Idaan que no han podido ser concluidas por diversos factores.

La falta de presupuesto es uno de los factores que ha incidido en que los proyectos no hayan sido entregados.

La potabilizadora que se construye en el área de Panamá Pacífico, antiguo Howard, es otra obra pendiente, la cual tuvo problemas ante la falta de sistema eléctrico y de su conducción con la fuente de agua, que es del lago Gatún.

Gamboa comenzó a construirse en el año 2017.

También está proyectada la construcción de dos tanques de reserva de cinco millones de galones, cada uno, para que el agua llegue a Ancón, San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Betania y Bella Vista.

Con su funcionamiento, también se prevé mejorar el suministro en el Este de la capital, a través del anillo hidráulico que ya se conectó con la red del Idaan y que está próximo a ser inaugurado.

La potabilizadora de Gamboa inició su construcción en junio de 2017 y quedó con avance físico de 48% cuando los trabajos se suspendieron hace dos años.

El costo inicial de este proyecto ascendió a $238.9 millones, el cual seguramente aumentará, dado el tiempo que ha pasado sin que haya culminado la construcción.