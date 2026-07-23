Gobierno sube un poco los subsidios

El Gobierno decidió subir un poquito más el subsidio a transportistas y pescadores ante el aumento en los precios del combustible.

El jueves, la Gaceta Oficial publicó la Resolución N°MEF-RES-2026-2563 que establece los nuevos montos máximos del subsidio semanal a los transportistas beneficiados.

Por la gasolina de 91 octanos, el Estado asumirá $0.91 por litro, mientras que por el litro de la gasolina de 95 octanos cubrirá $1.03. En el caso del diésel, el subsidio será de $0.97 por litro.

En la anterior resolución, el subsidio era de $0.88 la gasolina de 91 octanos, $0.90 el diésel y $1.00 la gasolina de 95 octanos.

La medida fue tomada por el Ejecutivo desde el pasado 15 de abril, por un monto total de 100 millones de dólares por un periodo de hasta 10 meses, sujeto a las condiciones del mercado.

Desde este viernes, en las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos sube 41 centavos el galón, para situarse en $4.75 ($1.257, el litro).

La gasolina de 91 octanos, en tanto, sube 28 centavos y queda en $4.47, el galón ($1.181, el litro).'



El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con bombardear infraestructuras civiles como puentes y centrales eléctricas de Irán si la república islámica ataca buques en el estrecho de Ormuz.

El tráfico marítimo de petroleros, que había comenzado a recuperarse tras el memorando de entendimiento alcanzado semanas atrás entre Washington y Teherán, volvió a frenarse de forma abrupta.

Según la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA), los inventarios de petróleo en Estados Unidos subieron en 2.0 millones de barriles la semana pasada.

El precio del diésel es el que se altera más, al incrementarse en casi 70 centavos para quedar en $4.81, el galón ($1.271, el litro).

Causas

El Ministerio de Economía ha dicho que el aumento en el subsidio se debe al incremento en el precio de la gasolina y el diésel y a la restricción de buses grandes y equipo pesado por el puente de las Américas, lo que obliga a los transportistas a utilizar el puente Centenario, lo que los obliga a desplazarse a una mayor distancia para poder llegar a sus destinos.

El monto máximo que se subsidiará por semana es de $23.76 a los pick up, $59.40 a los camiones refrigerados, $103.95 a los camiones articulados y $54.24 a la pesca artesanal.

Para los transportistas de pasajeros, el monto máximo será de $51.26 a los taxis, $146.12 a los buses colectivos, $160.97 a los buses con peso superior a las 10 toneladas, $78.71 a los colegiales y $89.99 a los buses de rutas internas.

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Los precios internacionales del crudo siguen subiendo, como el caso del barril WTI, que en la tarde del jueves se ubicó en $86.52, por lo que aumentó $2.18 en un día.

El petróleo Brent, que se cotiza en Londres, mantuvo el mismo precio que en las últimas 24 horas, situándose en $84.90.

Los inversionistas evalúan la creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán y el aumento de riesgos para el suministro derivados de las interrupciones en las rutas marítimas de Medio Oriente.