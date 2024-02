Improvisación, marca licitación en vertedero de Cerro Patacón

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) aceptó que no cuenta con ningún diagnóstico o informes que sustenten el precio de 46.8 millones de dólares que le han impuesto al proceso de cotización en línea para el contrato del manejo del vertedero de Cerro Patacón por los próximos 36 meses.

Mucho menos tiene identificado los trabajos y responsabilidades del contrato, solo define que el vertedero maneja alrededor de 2,300 toneladas de basura al día y que la tarifa que se cobra es de 14 dólares por cada una.

Así lo revelaron las respuestas que dio la AAUD en la reunión informativa que realizó la semana pasada con las empresas que han mostrado interés en el contrato.

Incluso, la AUDD no tiene un plan de mitigación de incendios, sino que lo deja en manos del nuevo contratista para que diseñe la estrategia.

Prácticamente, la AAUD busca que el nuevo operador del vertedero llegue a realizar un estudio para definir lo que hay que hacer en todos los aspectos, incluyendo la seguridad. ¿De dónde sacaron los precios de referencia, en donde montaron el diagnóstico para saber si lo que requieren tiene un sustento técnico?; ¿de dónde sacaron los precios de referencia, en dónde montaron el diagnóstico para saber si lo que requieren tiene un sustento técnico y cuáles son los cálculos de ingeniería soportados para garantizar 36 meses de operación, y en dónde y quién garantiza que el nuevo operador no se encontrará con temas que no le permitan operar?, son algunas de las preguntas básicas que la AAUD no pudo responderle a las empresas.

La AAUD solo informó que las empresas deberán tomar como referencia la tarifa actual de $14.00 por tonelada pesada. Sin embargo, bajo el contrato se pagará al Contratista por tonelada tratada (esparcimiento, compactación y recubrimiento de los desechos). Este pago será de manera mensual contra presentación de factura y acta de aceptación a satisfacción de los trabajos realizados.

Fuentes vinculadas al proceso de contratación también señalan que la AAUD no tiene ningún estudio actualizado de la condición del relleno, ni planos para definir cantidades de obra para la nueva tina y ni para la estabilización total del relleno sanitario.

La AAUD tampoco realizó un diagnóstico ambiental actualizado, para definir el plan a seguir en este proceso. Es decir, el proceso de contratación se lanzó sin argumentos sustentados.

Todas estas deficiencias impedirían que las empresas puedan plantear una propuesta y dar unos precios en diseño y ejecución de un plan para la estabilización del RSCP, diseño y construcción de nueva trinchera o tina de disposición, operación diaria de la totalidad del relleno ya afectado.

Para el problema de los incendios, la AAUD tampoco define las estrategias a seguir por el contratista que se elija. La entidad deja en mano de las empresas el elaborar, presentar e implementar y en marcha, en un término de treinta (30) días calendario, un plan de mitigación, prevención de incendios y otros riesgos de caso fortuito o fuerza mayor.

A pesar de todos estos vacíos y señales de improvisación, la AAUD tiene fijado para mañana la fecha tope para que las empresas puedan presentar sus ofertas técnicas y económicas.

