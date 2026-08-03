Ingresos por peajes en el primer semestre mejoran en 9.5%

El ingreso por peajes en el Canal de Panamá aumentó 9.5% en el primer semestre.

La recaudación en este periodo sumó $2,207 millones, superior en $192 millones a los $2,015 millones facturados el año pasado.

El tonelaje de la carga que pasa por la vía interoceánica también subió en 9.2%, al pasar de 241,188 a 263,448 toneladas netas.

La cantidad de buques que han cruzado el Canal también aumentó en 7.1% en el primer semestre.

Fueron 7,343 tránsitos en la primera mitad de este año, en comparación con 6,855 del mismo periodo de 2025.

La cifra da a indicar que por día transitaron 40.5 barcos, por encima del promedio regular que es de 36 a 38 embarcaciones.

El grueso de los ingresos por peaje lo pagan los buques Neopanamax, con $1,208 millones.'

10

años se cumplieron de la inauguración del Canal Ampliado. 4.9

millones de contenedores se movieron en los puertos en el primer semestre.

Estos son los buques que transitan el Canal, luego que fuera ampliado hace 10 años.

En tanto, los peajes de los buques Panamax fueron de $998.7 millones.

Puertos

El movimiento de carga, a través del Sistema Portuario Nacional, subió 15.7% en el mes de junio y 3.1% en el primer semestre.

El incremento semestral es satisfactorio, luego que el año caído se registrara una caída de -2.8% en la actividad.

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Fueron movilizadas 60.3 millones de toneladas, de las que 32.8 millones fue contenedorizada, 26.7 millones a granel y 667 mil toneladas de carga general.

Los meses con más toneladas movilizadas fueron marzo (11 millones), junio (10.9 millones) y mayo (10.5 millones).

Por su parte, el movimiento de contenedores TEU, creció en junio, 7.8% y en el semestre subió 1.8%.

Fueron 4.9 millones los contenedores movilizados entre enero y junio, casi 100 mil más que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 4.8 millones.

El mes en que más contenedores se movilizaron fue junio con 876 mil 499, seguido de enero, con 865 mil 677, y mayo, con 860 mil 983.