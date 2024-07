Lotería digital enfrenta demandas en la Corte Suprema de Justicia

La lotería digital, que incluye los juegos Lotto y Pega 3, fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la extensión del contrato. En total son tres demandas las que sustentan una serie de ilegalidades, presentadas por los abogados Pedro Meilán, Ramón Jaén y la firma Alemán Cordero, Galindo y Lee.

"No puedes prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y que no establece en su normativa que puede ser prorrogable. La única forma de hacerlo es logrando ciertos requisitos especiales que no se cumplieron aquí, y el monto a prorrogar en el contrato debe ser menor al monto actual", explicó el abogado Meilán, uno de los demandantes.

Según Meilán, existieron cuatro violaciones al contrato: la primera es la extensión de la vigencia del contrato a 10 años; la segunda es que altera y modifica el objeto del contrato; la tercera es que altera y modifica las obligaciones del contratista; y, por último, aumenta los porcentajes y exonera del impuesto.

"Esto se da única y exclusivamente para evitar un nuevo proceso de licitación pública, lo cual es totalmente contrario a la ley, porque todos los actos estatales deben ir a licitación pública. Ellos crearon esta adenda número cinco e incluyeron ciertas cosas para tratar de prorrogar el contrato", explicó Meilán.

De acuerdo con el demandante, se alteró el objeto del contrato creando nuevos juegos, nuevos mecanismos y actuaciones que requieren tecnología y estructura. El contrato inicial tenía 29 obligaciones y esta nueva adenda tiene 44, lo que demuestra que es un contrato totalmente distinto.

Otro de los aspectos que llama la atención del contrato es el tema de los impuestos. El contrato inicial tenía un porcentaje del 16.05% de ganancia para la empresa, del cual un 7% pertenecía al Estado como impuesto de transferencia de bienes muebles (ITBMS). Esta adenda cinco aumenta el porcentaje de ganancia al 15% y exonera el 7% de impuesto a la empresa. Esto quiere decir que aumenta el porcentaje y elimina un impuesto, lo cual solo puede hacerse a través de una ley.

Meilán añadió que el contrato debía tener una fianza hasta el 2025, pero se refrendó sin cubrir la totalidad del tiempo del contrato. "La Contraloría General de la República participó en esto, y no sé cuándo termina este periodo, pero creo que el contralor tiene muchas cosas que responder", dijo.

El tema de la lotería digital saltó a la palestra pública la semana pasada, luego de que se conoció que el negocio se armó y se impulsó desde el Gobierno de Laurentino Cortizo, detrás de una empresa que ha mutado bajo tres sociedades con nombres muy parecidos y en donde sus actuales propietarios no son visibles legalmente a primera vista: Scientific Games LLC.

El negocio empieza en medio de una supuesta ilegalidad anunciada por la Procuraduría de la Administración, de que el contrato o concesión que existía a nombre de Scientific Games LLC, representada por la firma Arosemena, Noriega & Contreras, no podría extenderse a través de una adenda.

La Procuraduría de la Administración se pronunció pidiendo que estos derechos se renovaran bajo un nuevo proceso de licitación, pero ese llamado fue ignorado por la junta directiva de la LNB, encabezada por el exdirector nacional de Ingresos, Publio De Gracia.

Dentro de la LNB, De Gracia usó todo su poder en el Gobierno para forzar el negocio. El 5 de mayo de 2023, De Gracia logró otorgar una nueva adenda a Scientific Games LLC por 10 años más.

El interés de De Gracia en el desarrollo de la lotería digital bajo el concepto de La Lotto y el Pega 3 fue abierto y desmedido, al punto que la LNB cedió hasta recursos financieros para cubrir una parte importante de los premios del negocio privado, además de su estructura nacional de billeteros.